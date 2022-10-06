Медицинский центр «Чудо Доктор»

Адрес и режим работы
ул. Школьная, 49
Пн-Пт: 7:30 — 21:00 Сб: 8:00 — 21:00 Вс: 8:30 — 20:00
ул. Школьная, 11
Пн-Пт: 8:30 — 21:00 Сб: 8:30 — 20:00 Вс: 9:00 — 19:00
ул. Школьная, 46
Пн-Пт: 7:30— 21:00 Сб: 8:00 — 21:00 Вс:8:30— 20:00
ул. Школьная, д. 15
Пн-Сб: 8:30— 20:00 Вс: 9:00 — 19:00
Станции метро Площадь Ильича и Римская (5 минут пешком)
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Вакцинация от гриппа

Вакцинация с приемом врача

Вакцины: Инфлювак (Нидерланды), Ультрикс Квадри, Флю-М

Стоимость 1600 ₽

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Лазерная эпиляция, скидка до 70%

Подмышечные впадины - 800 ₽

Классическое бикини - 1100 ₽

Голени включая колени - 1500 ₽

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Прием лор врача - 1700 ₽

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Гастроскопия + Колоноскопия в будни - 7700 ₽

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Высококвалифицированные специалисты

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Видео о клинике «Чудо Доктор»

23 года заботы о здоровье

С 1998 года мы задаем высокие стандарты оказания медицинских услуг

242 специалиста

Готовы оказать медицинскую помощь в клинике, на дому, в условиях стационара

40 направлений

Позволяют нам гарантировать высокий уровень оказания медицинской помощи

Диагностика экспертного класса
Диагностика экспертного класса

В нашем медцентре доступны КТ, рентген, УЗИ. Мы используем видеоэндоскопическое оборудование ведущих мировых производителей
Доступные цены на весь спектр услуг медцентра
Доступные цены на весь спектр услуг медцентра

У нас действует дисконтная накопительная система. Специальные предложения и акции на платные услуги клиники регулярно обновляются
Комплексные программы для детей и взрослых
Комплексные программы для детей и взрослых

Программы нашего семейного медицинского центра — это наблюдение за вашим состоянием 365 дней в году

Акции нашей клиники: 67

Акция Круговая блефаропластика по специальной цене 01 октября 2022 - 31 октября 2022 Подробнее
Акция Скидка 100 руб. на УЗИ брюшной полости 30 сентября 2022 - 31 октября 2022 Подробнее
Акция Бесплатная консультация уролога 30 сентября 2022 - 31 октября 2022 Подробнее
Акция Скидка на комплекс "Мужское здоровье" 30 сентября 2022 - 31 октября 2022 Подробнее
Акция Комплексная диагностика щитовидной железы 30 сентября 2022 - 31 октября 2022 Подробнее
Акция Консультация косметолога бесплатно 30 сентября 2022 - 31 октября 2022 Подробнее
Акция Вакцинация от гриппа по спеццене 21 сентября 2022 - 31 октября 2022 Подробнее
Акция Скидка на комплекс "Женское здоровье" 01 сентября 2022 - 31 октября 2022 Подробнее
Акция Сдать анализ на Коронавирус (COVID-19) 21 июня 2021 - Подробнее
Акция Бесплатная консультация пластического хирурга Подробнее

Специалисты медицинского центра 233

Бобрышев Юрий Викторович Бобрышев Юрий Викторович Записаться Бобрышев Юрий Викторович

акушер-гинеколог, хирург-гинеколог

Стоимость
приема: 2 300 ₽ Стаж 33 лет Отзывы (27)
Белокриницкий Николай Сергеевич Белокриницкий Николай Сергеевич Записаться Белокриницкий Николай Сергеевич

уролог-андролог, уролог-хирург

Врач первой категории Стоимость
приема: 1 900 ₽ Стаж 9 лет Отзывы (4)
Юдин Александр Витальевич Юдин Александр Витальевич Записаться Юдин Александр Витальевич

хирург

Врач высшей категории Стоимость
приема: 2 200 ₽ Стаж 29 лет Отзывы (21)
Пузанова Елена Ивановна Пузанова Елена Ивановна Записаться Пузанова Елена Ивановна

оториноларинголог (ЛОР)

Врач высшей категории Стоимость
приема: 2 000 ₽ Стаж 27 лет Отзывы (21)
Курчаева Зайнап Вахмурадовна Курчаева Зайнап Вахмурадовна Записаться Курчаева Зайнап Вахмурадовна

офтальмолог, лазерный хирург, ретинолог

Кандидат медицинских наук Стоимость
приема: 2 500 ₽ Стаж 9 лет Отзывы (6)
Артемьева Надежда Георгиевна Артемьева Надежда Георгиевна Записаться Артемьева Надежда Георгиевна

хирург, флеболог

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Стоимость
приема: 2 200 ₽ Стаж 44 лет Отзывы (1)
  • ДМС
Соттаева Валентина Ханафиевна Соттаева Валентина Ханафиевна Записаться Соттаева Валентина Ханафиевна

хирург, проктолог, флеболог

Кандидат медицинских наук Стоимость
приема: 2 200 ₽ Стаж 21 лет Отзывы (69)
Данилов Андрей Ильич Данилов Андрей Ильич Записаться Данилов Андрей Ильич

хирург, флеболог, проктолог

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Стоимость
приема: 2 200 ₽ Стаж 41 лет Отзывы (15)

Технологии и оборудование

КТ Toshiba Aquilion RXL КТ Toshiba Aquilion RXL
  • Алгоритм итерационной реконструкции AIDR 3D;
  • Ширина детекторного элемента 0,5 мм
  • Возможность модернизации с 16 до 32 срезов
  • Возможность модернизации для сокращения времени оборота с 0,5 до 0,4 с
  • Детектор шириной 32 мм
  • 72-сантиметровая апертура
  • Неограниченное количество исследований за смену
  • Сниженное энергопотребление
Диодный лазер Диодный лазер
  • MedioStar
  • мощность 2400 Вт
  • частота 12 Гц
  • длина волны 810/940 нм - для разных фототипов
  • аппликаторы ST, HP, VAS, XL-L, XL-S
  • производитель - немецкая компания Asclepion
Маммограф Маммограф
  • Hologic Lorad Selena
  • 2D/3D
  • цифровой детектор 24-29 см
  • дуктография
  • обзорная и прицельная маммография
  • толщина среза - 1 мм
  • родиевый, серебряный и алюминиевый фильтры
Рентген Рентген
  • RADspeed Shimadzu
  • высокочастотный генератор 50 кГц
  • урография
  • денситометрия
  • ирригоскопия
  • сальпингография
  • рентген костей черепа, зубов
Офтальмологический лазер Офтальмологический лазер
  • OptoYag&SLT
  • бинокулярный лазер
  • лазерное лечение глаукомы, катаракты, патологий сетчатки
  • иссечение послеоперационных швов
  • щелевая лампа e-SlitLight
  • длина волны 1064 нм
УЗИ - HITACHI ASCEDUS УЗИ - HITACHI ASCEDUS
  • 4D в акушерстве
  • Технология RTBi для одновременного сканирования двумя датчиками
  • M-режим со свободным позиционированием курсора ODM (FAM)
  • Режим панорамного сканирования
  • Возможности экспорта и импорта данных
  • Функция брахитерапии
  • Режим Стресс-эхо
  • Объёмное сканирование
Гольмиевый лазер - Auriga XL Гольмиевый лазер - Auriga XL
  • Длина волны - 2,1 µm
  • Максимальная мощность - 50 W
  • Диапазон длительности импульса - 200 – 600 µs
  • Частота импульса - 20 Hz
  • Пилот-лазер - 635 nm, регулируется
  • Высокая выходная мощность импульса для литотрипсии
  • Три режима работы
  • Интеллектуальное распознавание фиброволокна
Аппарат SMAS-лифтинга - ULTRAFORMER III Аппарат SMAS-лифтинга - ULTRAFORMER III
  • Глубина воздействия 1,5-9 мм.
  • Длина линии 5-25 мм
  • Тип энергии : Высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук
  • Энергия 1-3 Дж.
  • Частота 2, 4, 7 МГц.
  • Отсутствие периода реабилитации
  • Сочетание с другими методами коррекции возрастных изменений
Эрбиевый лазер - Dermablate MCL 31 Эрбиевый лазер - Dermablate MCL 31
  • Длина волны: 2,940 нм
  • Энергия: Max. 2.5 Дж
  • Длина импульса: 100 – 1000
  • Частота: 1 – 20 Гц
  • Размер лечебного пятна:
    • 1 – 6 мм (Vario),
    • 8 – 12 мм(Vario XL*)
  • Режимы: Абляционный, Терморежим, MicroSpot

Новости медцентра

Отзывы наших пациентов 1932

Хочется выразить слова благодарности Гаркавенко Владимиру Николаевичу за профессионально проведенную гастроскопию 28.09.22.Врач доброжелательный. внимательный, ... 06 октября 2022
Хочу поделиться с вами своими самыми лучшими впечатлениями от врача хирурга Барановой Юлии Викторовны (на ул.школьная). Вот честно, она мой самый любимый врач. ... 04 октября 2022
Выражаю огромнейшую БЛАГОДАРНОСТЬ Юрию Викторовичу! Он не только квалифицированный профи в своём деле, но ещё и очень ответственный, внимательный, чуткий, да и ... 01 октября 2022
Прекрасный доктор, оперативно и отлично мне помогла. Если у Вас какие-то вопросы по хирургии, это к Надежде Георгиевне 24 сентября 2022
  • Лицензии
  • Сертификаты
  • Свидетельства
Награды, рейтинги
На поправку ВЫБОР ПАЦИЕНТОВ 2021
"ЧУДО ДОКТОР"
в номинации Лучшие клиники Москвы
Награда 4 6 место "Лучшие клиники". Рейтинг  Москвы
Награда 3 1 место "Лучшие клиники". Рейтинг  ЮВАО Москвы
Награда 2 Входим в ТОП Яндекс по хорошим отзывам
Награда 1 42 место ТОП200 частных многопрофильных клиник России

Медицинский центр «Чудо Доктор»

Медицинская клиника «Чудо Доктор» по праву является одной из ведущих частных клиник в Москве, поскольку располагает высокотехнологичным европейским оборудованием и применяет новейшие медицинские разработки. Наши пациенты получают:

  • Комплексное медицинское обслуживание в соответствии со стандартами международного уровня.
  • Обследование и лечение в современных комфортабельных кабинетах и круглосуточном стационаре.
  • Консультации врачей высшей квалификационной категории, кандидатов и докторов медицинских наук.
  • Квалифицированную врачебную помощь без выходных, очередей и других формальностей.
  • Возможность круглосуточно вызвать специалиста на дом в любой район Москвы и Подмосковья.

«Чудо Доктор» ― семейный медицинский центр, предлагающий качественную помощь помощь детям и взрослым. Мы гарантируем пациентам услуги экспертного уровня в области диагностики, профилактики, консервативного и хирургического лечения заболеваний более чем по 40 направлениям.

Многопрофильный медицинский центр «Чудо Доктор» предлагает пациентам за 1 день пройти обследование и получить консультацию врачей узких специальностей. Мы поможем вам не только сэкономить время, но и эффективно решить проблемы со здоровьем. Клиника прошла лицензирование по всем заявленным направлениям деятельности и отвечает за качество предоставляемых услуг.

Услуги многопрофильного медицинского центра «Чудо Доктор»

  • Более 3 000 видов лабораторных анализов.
  • Современная аппаратная диагностика (УЗИ, КТ, эндоскопия и многое другое).
  • Комплексные программы медицинского обслуживания для всей семьи.
  • Проведение вакцинации с использованием проверенных препаратов.
  • Консервативное лечение заболеваний с применением импортных медикаментов.
  • Малоинвазивные органосохраняющие операции (лапароскопия, эндоскопия и др.).
  • Инвазивное хирургическое лечение (с открытым доступом).
  • Физиотерапия и другие профилактические и реабилитационные процедуры.
  • Комплексное обследование и лечение в условиях стационара.
  • Подготовка медицинской документации.

Несмотря на то, что медицинский центр «Чудо Доктор» оказывает платные услуги, они остаются доступными по цене для широкого круга пациентов. Стоимость многих процедур такая же, как в городских поликлиниках, предлагающих коммерческое обслуживание. Вместе с тем наши пациенты получают выгодные программы обслуживания, акции и скидки на некоторые виды процедур. Для вашего удобства в нашей клинике доступна онлайн-оплата услуг и платежи через QR код.

Медцентр «Чудо Доктор» вот уже около 20 лет оказывает качественную медицинскую помощь жителям столицы и других городов России. Мы видим своей целью помочь каждому пациенту улучшить качество жизни, забыть о боли и других неудобствах. Нашу частную клинику знают и советуют друзьям и родственникам, и для нас это лучшее признание проделанной работы.

Режим работы и схема проезда к медцентру «Чудо Доктор» представлены в разделе «Контакты».

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Контакты филиалов

109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 49

Режим работы

  • Пн-Пт: 7:30 — 21:00
  • Сб: 8:00 — 21:00
  • Вс: 8:30 — 20:00

109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 11/3

Режим работы

  • Пн-Пт: 8:30 — 21:00
  • Сб: 8:30 — 20:00
  • Вс: 9:00 — 19:00

109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 46

Режим работы

  • Пн-Пт: 7:30 — 21:00
  • Сб: 8:00 — 21:00
  • Вс: 8:30 — 20:00

109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 15

Режим работы

  • Пн-Пт: 8:30 — 20:00
  • Сб: 8:30 — 20:00
  • Вс: 9:00 — 19:00

м. Римская, м. Площадь Ильича - 5 минут пешком от метро


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