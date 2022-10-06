Медицинский центр «Чудо Доктор»

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Видео о клинике «Чудо Доктор»
С 1998 года мы задаем высокие стандарты оказания медицинских услуг
Готовы оказать медицинскую помощь в клинике, на дому, в условиях стационара
Позволяют нам гарантировать высокий уровень оказания медицинской помощи
В нашем медцентре доступны КТ, рентген, УЗИ. Мы используем видеоэндоскопическое оборудование ведущих мировых производителей
У нас действует дисконтная накопительная система. Специальные предложения и акции на платные услуги клиники регулярно обновляются
Акции нашей клиники: 67
Специалисты медицинского центра 233
акушер-гинеколог, хирург-гинекологСтоимость
приема: 2 300 ₽ Стаж 33 лет Отзывы (27)
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уролог-андролог, уролог-хирургВрач первой категории Стоимость
приема: 1 900 ₽ Стаж 9 лет Отзывы (4)
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приема: 2 200 ₽ Стаж 29 лет Отзывы (21)
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приема: 2 000 ₽ Стаж 27 лет Отзывы (21)
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офтальмолог, лазерный хирург, ретинологКандидат медицинских наук Стоимость
приема: 2 500 ₽ Стаж 9 лет Отзывы (6)
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приема: 2 200 ₽ Стаж 44 лет Отзывы (1)
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- ДМС
приема: 2 200 ₽ Стаж 21 лет Отзывы (69)
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приема: 2 200 ₽ Стаж 41 лет Отзывы (15)
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Технологии и оборудование
- Алгоритм итерационной реконструкции AIDR 3D;
- Ширина детекторного элемента 0,5 мм
- Возможность модернизации с 16 до 32 срезов
- Возможность модернизации для сокращения времени оборота с 0,5 до 0,4 с
- Детектор шириной 32 мм
- 72-сантиметровая апертура
- Неограниченное количество исследований за смену
- Сниженное энергопотребление
- MedioStar
- мощность 2400 Вт
- частота 12 Гц
- длина волны 810/940 нм - для разных фототипов
- аппликаторы ST, HP, VAS, XL-L, XL-S
- производитель - немецкая компания Asclepion
- Hologic Lorad Selena
- 2D/3D
- цифровой детектор 24-29 см
- дуктография
- обзорная и прицельная маммография
- толщина среза - 1 мм
- родиевый, серебряный и алюминиевый фильтры
- RADspeed Shimadzu
- высокочастотный генератор 50 кГц
- урография
- денситометрия
- ирригоскопия
- сальпингография
- рентген костей черепа, зубов
- OptoYag&SLT
- бинокулярный лазер
- лазерное лечение глаукомы, катаракты, патологий сетчатки
- иссечение послеоперационных швов
- щелевая лампа e-SlitLight
- длина волны 1064 нм
- 4D в акушерстве
- Технология RTBi для одновременного сканирования двумя датчиками
- M-режим со свободным позиционированием курсора ODM (FAM)
- Режим панорамного сканирования
- Возможности экспорта и импорта данных
- Функция брахитерапии
- Режим Стресс-эхо
- Объёмное сканирование
- Длина волны - 2,1 µm
- Максимальная мощность - 50 W
- Диапазон длительности импульса - 200 – 600 µs
- Частота импульса - 20 Hz
- Пилот-лазер - 635 nm, регулируется
- Высокая выходная мощность импульса для литотрипсии
- Три режима работы
- Интеллектуальное распознавание фиброволокна
- Глубина воздействия 1,5-9 мм.
- Длина линии 5-25 мм
- Тип энергии : Высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук
- Энергия 1-3 Дж.
- Частота 2, 4, 7 МГц.
- Отсутствие периода реабилитации
- Сочетание с другими методами коррекции возрастных изменений
- Длина волны: 2,940 нм
- Энергия: Max. 2.5 Дж
- Длина импульса: 100 – 1000
- Частота: 1 – 20 Гц
- Размер лечебного пятна:
- 1 – 6 мм (Vario),
- 8 – 12 мм(Vario XL*)
- Режимы: Абляционный, Терморежим, MicroSpot
Новости медцентра
Отзывы наших пациентов 1932
"ЧУДО ДОКТОР"
в номинации Лучшие клиники Москвы
Медицинский центр «Чудо Доктор»
Медицинская клиника «Чудо Доктор» по праву является одной из ведущих частных клиник в Москве, поскольку располагает высокотехнологичным европейским оборудованием и применяет новейшие медицинские разработки. Наши пациенты получают:
«Чудо Доктор» ― семейный медицинский центр, предлагающий качественную помощь помощь детям и взрослым. Мы гарантируем пациентам услуги экспертного уровня в области диагностики, профилактики, консервативного и хирургического лечения заболеваний более чем по 40 направлениям.
Многопрофильный медицинский центр «Чудо Доктор» предлагает пациентам за 1 день пройти обследование и получить консультацию врачей узких специальностей. Мы поможем вам не только сэкономить время, но и эффективно решить проблемы со здоровьем. Клиника прошла лицензирование по всем заявленным направлениям деятельности и отвечает за качество предоставляемых услуг.
Услуги многопрофильного медицинского центра «Чудо Доктор»
Несмотря на то, что медицинский центр «Чудо Доктор» оказывает платные услуги, они остаются доступными по цене для широкого круга пациентов. Стоимость многих процедур такая же, как в городских поликлиниках, предлагающих коммерческое обслуживание. Вместе с тем наши пациенты получают выгодные программы обслуживания, акции и скидки на некоторые виды процедур. Для вашего удобства в нашей клинике доступна онлайн-оплата услуг и платежи через QR код.
Медцентр «Чудо Доктор» вот уже около 20 лет оказывает качественную медицинскую помощь жителям столицы и других городов России. Мы видим своей целью помочь каждому пациенту улучшить качество жизни, забыть о боли и других неудобствах. Нашу частную клинику знают и советуют друзьям и родственникам, и для нас это лучшее признание проделанной работы.
Режим работы и схема проезда к медцентру «Чудо Доктор» представлены в разделе «Контакты».